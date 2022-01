ZDA bi lahko dobile prvo temnopolto vrhovno sodnico v zgodovini

Washington, 27. januarja - Ameriški vrhovni sodnik Stephen Breyer do srede zvečer še ni potrdil novice, da se namerava letos upokojiti, vendar pa se je politična razprava o tem in o njegovi naslednici že razgrela. Predsednik Joe Biden je že med kampanjo leta 2020 napovedal, da bo na vrhovno sodišče imenoval temnopolto žensko in v Beli hiši zatrjujejo, da temu ostaja zavezan.