Tesla četrtletni dobiček povečal za skoraj osemkrat

New York, 27. januarja - Hitro rastoči ameriški izdelovalec električnih avtomobilov Tesla je v zadnjem četrtletju lani v primerjavi z enakim četrtletjem 2020 čisti dobiček povečal za 760 odstotkov na 2,32 milijarde dolarjev. To je skupaj z rastjo prihodkov preseglo pričakovanja analitikov. A v podjetju so ob tem opozorili na nadaljevanje težav v dobavnih verigah.