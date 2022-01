Meh ostaja predsednik panoge smučarski skoki in NK

Ljubljana, 28. januarja - Borut Meh je bil na volilni seji za predsednika zbora in odbora panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo izvoljen za nov štiriletni mandat. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bo Meh tako nadaljeval delo, ki ga opravlja vse od avgusta in odstopa dolgoletnega predsednika Ljuba Jasniča.