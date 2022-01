Pahor: Prizadevajmo si za kulturo spominjanja, dialoga in mirnega reševanja sporov

Dolga vas, 26. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je pred dnevom spomina na žrtve holokavsta danes v Dolgi vasi pozval, da si za zavarovanje pridobitev miru, varnosti, strpnosti in sožitja vsak dan, kot posamezniki in kot skupnosti, doma in v mednarodni skupnosti, prizadevamo za tri kulture: spominjanja, dialoga in mirnega reševanja vseh sporov.