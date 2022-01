Inštitut 8. marec vložil tožbe zaradi žaljivih sporočil in obtožb

Ljubljana, 26. januarja - V Inštitutu 8. marec so se zaradi vse več žaljivih sporočil in neupravičenega obsojanja odločili za pravno ukrepanje. Zaradi očitkov o vpletenosti inštituta v pošiljanje grozilnih pisem nekaterim vidnim predstavnikom vladne koalicije so vložili začasno odredbo zoper poslanki SDS Mojco Škrinjar in Alenko Jeraj ter državno sekretarko Jelko Godec.