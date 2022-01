Podgoršek in Harej že danes obiskala Posavje

Krško, 25. januarja - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta pred sredinim obiskom vlade v regiji danes obiskala Posavje. Minister se je srečal z županom občine Radeče in obiskal dve kmetiji, državni sekretar pa se je poleg obiska kmetije srečal s predstavniki lokalne akcijske skupine Posavje.