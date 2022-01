V MAO v pogovor o Plečniku in njegovem oblikovanju mesta

Ljubljana, 26. januarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so v Plečnikovo leto ob 150-letnici arhitektovega rojstva vstopili s pogovorom na temo Oblikovanje mesta po meri človeka - dela Jožeta Plečnika v Ljubljani. Torkov pogovor je bil obenem uvod v februarsko razstavo o vpisu arhitektovih del na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.