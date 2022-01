Februarja NFT dražba predmetov Johna Lennona in Beatlov

Los Angeles, 26. januarja - Avkcijska hiša Julien's Auctions in družba YellowHeart, ki se ukvarja s trgom NFT oz. z nezamenljivimi žetoni, 7. aprila pripravljata dražbo predmetov, ki so bili nekoč last članov skupine The Beatles. Na dražbi, ki že poteka tudi na spletu, lahko zainteresirani kupijo NFT žeton in postanejo njegov edini lastnik, ne postanejo pa lastniki predmeta.