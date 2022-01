Vladna ekipa danes na obisk Posavja

Brežice/Krško/Sevnica, 26. januarja - Vladna ekipa se bo v okviru regijskih obiskov danes mudila v Posavju. Dopoldne se bo najprej sešla na delovnem posvetu na gradu Brežice, predsednik vlade in ministri pa se bodo nato razkropili po regiji in ločeno obiskali več podjetij, zavodov in občin. Obisk bodo v Krškem končali na večerni javni tribuni o razvoju posavske regije.