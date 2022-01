Razvojna agencija Kozjansko v projektu SocialB

Šentjur, 30. januarja - Razvojna agencija Kozjansko kot podporna institucija za podjetja in socialna podjetja sodeluje v projektu SocialB, v katerem je še osem partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v štirih državah, in sicer na Irskem, v Grčiji, Italiji in Sloveniji. Projekt bo potekal do konca leta.