Vojaki v Burkina Fasu po lastnih navedbah prevzeli oblast v državi

Ouagadougou, 24. januarja - Vojaki v Burkina Fasu so danes na državni televiziji sporočili, da so prevzeli oblast v državi ter razpustili parlament in vlado. Zaprli so tudi državne meje. Iz stranke predsednika Rocha Marca Christiana Kaboreja pa so medtem sporočili, da je predsednik preživel poskus umora.