Federal Reserve januarja najverjetneje še ne bo zvišal obresti

Washington, 25. januarja - Večina ameriških analitikov meni, da centralna banka ZDA Federal Reserve (Fed) po zasedanju Odbora za odprti trg (FOMC) danes in v sredo še ne bo zvišala ključne obrestne mere in bo ta ukrep sprejela po zasedanju FOMC v marcu, ko bo potekel program odkupovanja vrednostnih papirjev na podlagi hipotek in obveznic finančnega ministrstva ZDA.