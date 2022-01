Na Postojnskem medvedka napadla lovca

Postojna, 23. januarja - Na območju med hriboma Baba in Mali Javornik je danes medvedka napadla moškega. Napad se je zgodil med lovskim pogonom, 63-letni lovec, ki so ga po napadu medvedke odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, ima zlomljeno roko, poškodovana rebra in več ran na hrbtu, so sporočili s Policijske uprave Koper.