Četrti dan silovitih spopadov med kurdskimi silami in islamisti

Damask/Bejrut, 23. januarja - Na severovzhodu Sirije se že četrti dan nadaljujejo siloviti spopadi med kurdskimi silami in pripadniki skrajne Islamske države (IS). V nasilju, ki se je razvnelo po napadu pripadnikov IS na tamkajšnji zapor, je doslej po zadnjih podatkih umrlo najmanj 123 ljudi, poročajo pa tudi o žrtvah med civilisti.