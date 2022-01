SKGZ ob iztekanju mandata z zahvalo Mattarelli

Trst, 22. januarja - Ob iztekanju mandata italijanskega predsednika Sergia Mattarelle se mu je Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ena od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, zahvalila in izpostavila njegovo pomembno institucionalno držo, ki da je od državne do krajevne ravni odigrala bistveno vlogo pri gradnji medsebojnega spoštovanja in utrditvi ugleda države.

Prepričani so, da je prav v odnosu do njihove obmejne realnosti znal Mattarella skupaj s predsednikom Slovenije Borutom Pahorjem dati odločilen pečat dobrososedskim odnosom, ki so dosegli vrhunec ob stoletnici požiga Narodnega doma in ob dogodkih, ki so sledili.

V današnjem sporočilu za javnost so dodali, da je tako SKGZ kot širši skupnosti jasno, da je postopek vrnitve poslopja in uzakonitev njenega prenosa slovenski narodni skupnosti v Italiji "predvsem zasluga in sad prepričanega naprezanja Mattarelle ob zelo pomembni spodbudi slovenskega predsednika Pahorja".

Podoben pristop obeh predsednikov izpostavljajo še ob slovesnosti na trgu Evrope ob imenovanju Gorice in Nove Gorice za skupno evropsko prestolnico kulture.

"Resno upamo in se nadejamo, da se bo v naslednjih dneh italijanski parlament zedinil in izbral podoben profil človeka za novega predsednika republike. Nadejamo se, da bo novi italijanski predsednik tako kot predhodnik združeval ljudi in da bo znal postaviti pojem sožitja, solidarnosti in enakopravnosti na prvo mesto lestvice vrednot, kar bo posledično veljalo kot osnova predsedniškega delovanja," so še zapisali.

Predsedniku Mattarelli se sedemletni mandat izteče 3. februarja. V ponedeljek se v Italiji začenjajo volitve njegovega naslednika. Kandidatov je sicer veliko, a zaenkrat ni nobenega favorita. Proces odločanja volilnega kolegija, ki ga sestavljajo poslanci in senatorji ter predstavniki dežel, bo zato najverjetneje tekel več dni.