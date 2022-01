Newyorške borze končale v rdečem, Nasdaq z najslabšim tednom po marcu 2020

New York, 21. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Teden so zaradi zvišanja obrestnih mer končali pod pričakovanji, negativno pa so na trgovanje vplivali tudi slabi rezultati podjetja pretočnih storitev Netflix. Tehnološki indeks Nasdaq je ob tem zabeležil najslabši teden po marcu 2020, poroča nemška tiskovna agencija dpa.