Rezultati programskega razpisa naleteli na nekatere ostre kritike

Ljubljana, 21. januarja - Rezultati programskega razpisa ministrstva za kulturo za kulturne programe v umetnosti, ki so izključili nekaj nevladnih organizacij in društev, so naleteli na številne kritične odzive. Zaskrbljenost nad rezultati so med drugim izrazili v kolegiju direktorjev slovenskih gledališč in v Mini teatru, svoj pogled je podal tudi Klemen Ramovš.