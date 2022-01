Ajdovski Incom ob visoki rasti prihodkov krepi proizvodnjo

Ajdovščina, 23. januarja - Družba Incom, ki je znana po sladoledih znamke Leone, po uspešnem letu krepi proizvodnjo in načrtuje širitev na tujih trgih. Prihodki so lani kljub izzivom narasli za 20 odstotkov na 94 milijonov evrov, je dejal direktor Boštjan Jerončič. Vse pomembnejša postaja proizvodnja čokolade, prihodki od njene prodaje so predstavljali pet odstotkov vseh.