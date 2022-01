Razmere v gorah konkretno zimske, policisti pozivajo k pravilni uporabi gorske opreme

Ljubljana, 21. januarja - Gorenjski policisti pozivajo k odgovornim odločitvam pri hoji in smučanju v gorah, predvsem k pravilni uporabi ustrezne gorske opreme. Razmere v gorah so namreč konkretno zimske. Po podatkih Agencije RS za okolje bo sneg ta konec tedna zaradi hladnega vremena ostal trd in pomrznjen, predvsem pa bo velika nevarnost zdrsa.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so gorenjski policisti letos obravnavali in preverjali že 11 prijav gorskih nesreč. Dve v prvih dveh dnevih leta, vse ostale pa od zadnjega

vikenda.

Ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah konkretno zimske, podlaga je lahko na mnogih koncih poledenela, zelo različna pa je tudi struktura snega. "Že na isti gori se lahko na krajši razdalji izmenja tako led, kot tudi mehek in trd sneg. Zato se neizkušeni težko prilagajajo razmeram," so sporočili. Poudarili so, da je ključnega pomena pravilna uporaba ustrezne gorske opreme. "Oprema je dostopna, večina jo ima, nesreče pa se sedaj dogajajo predvsem zaradi neizkušenosti pri njeni uporabi in nezmožnosti ocenjevanja razmer," so izpostavili.

Kot so pojasnili, gorniške dereze ne igrajo več svoje vloge, če se pod njimi nabere sneg, zato jih je s cepinom sproti treba čistiti. Kramžarji niso enakovredni gorniškim derezam. Izredno nevarno pa je tudi prečenje pobočij, zahajanje s poti, poleg pomanjkljive opreme pa tudi slabo znanje in psihofizične zmožnosti posameznika.

Neizkušenim planincem policisti tako predlagajo, da izbirajo lažje in manj zahtevne poti, lahko pa si zagotovijo pomoč tudi planinskih in gorskih vodnikov. Smučarje pa pozivajo k upoštevanju FIS pravil varnega smučanja, predvsem glede hitrosti, ustavljanja, varnega prehitevanja in prehajanja med progami, razdalje do drugih smučarjev, opreme in pravilnega izbiranja težavnosti prog.

Po podatkih Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih plazov v prihodnjih dneh večinoma majhna. Snežna odeja je dokaj stabilna. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana, pa je velika nevarnost zdrsa.