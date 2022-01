Sojenje v zadevi Beltinci blizu konca

Koper, 21. januarja - Ponovljeno sojenje Robertu Časarju in Milanu Pučku v zadevi Beltinci se bliža koncu. Današnjega naroka sodnik Matej Štros sicer ni mogel opraviti in ga je preložil na 28. februar, ko naj bi zaslišali izvedenca geodetske stroke in predvidoma zaključili dokazni postopek. Tožilstvo je spremenilo obtožnico glede višine protipravne premoženjske koristi.