V MGLC haptično zapeljive grafike Samuela Grajfonerja

Ljubljana, 21. januarja - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) bodo drevi odprli razstavo Samuela Grajfonerja. Postavitev z naslovom Materialna prisotnost mentalnega odtisa združuje grafike velikih formatov v tehnikah gravure in suhe igle, ki so nastale v zadnjih nekaj letih in so večinoma prvič predstavljene javnosti.