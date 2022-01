Poslanci dela opozicije ogorčeni nad potrditvijo predloga dopolnitev kazenskega zakonika

Ljubljana, 20. januarja - Poslanci dela opozicije so presenečeni in ogorčeni nad sredinim sprejetjem predloga dopolnitve kazenskega zakonika na odboru DZ za pravosodje, ki skrajšuje zastaralne roke. Poslanska skupina SNS je namreč kot predlagatelj vložila spremembe napačnega zakona, prav tako je predlog prejel odklonilna mnenja stroke, so opozorili v današnjih izjavah v DZ.