Javno posvetovanje o reviziji uredbe o kemikalijah

Bruselj, 20. januarja - Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o reviziji uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ter zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in okolja ob ohranitvi notranjega trga.