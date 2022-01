V Slovenski kinoteki filmi Chrisa Markerja

Ljubljana, 20. januarja - V Slovenski kinoteki so tokrat v središče postavili francoskega režiserja Chrisa Markerja, ki je z dokumentarno-igranim pristopom raziskoval poti in stranpoti človeštva. V sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji bodo od danes do 30. januarja prikazali šest njegovih filmov, med njimi Brez sonca, ki ga štejejo med njegove najbolj znane filme.