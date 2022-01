Znani umetniki v pismu odločevalcem za pomoč mladim samozaposlenim v kulturi

Ljubljana, 20. januarja - Znani slovenski umetniki so v javnem pismu, ki so ga naslovili na predsednika republike in vlade Boruta Pahorja in Janeza Janšo ter ministra za kulturo Vaska Simonitija, izrazili solidarnost do mladih samozaposlenih v kulturi. Po njihovem mnenju je v aktualnem stanju nujno treba poskrbeti za mlade kulturnike, da bodo lahko preživeli.