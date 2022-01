Zdravniška zbornica in Mladi zdravniki opozorili na prekomerno obremenjenost zdravnikov in zobozdravnikov na primarni ravni

Ljubljana, 19. januarja - Zdravniška zbornica Slovenije je s skupino Mladi zdravniki na današnji novinarski konferenci opozorila na prekomerno obremenjenost zdravnikov na primarni ravni. Kot so poudarili, so bili zdravniki obremenjeni že pred epidemijo covida-19, zaradi nje pa se je količina dela še povečala. Ob tem med zdravniki prihaja do vse več primerov izgorelosti.