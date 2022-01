Morgan Stanley lani rekordno

New York, 19. januarja - Ameriški finančni velikan Morgan Stanley je lansko leto končal z rekordnim dobičkom in prihodki. Čisti dobiček se je ustavil pri 15 milijardah dolarjev, kar je 37 odstotkov več kot leto prej. Prihodki pa so poskočili za 23 odstotkov na 59,8 milijarde dolarjev, je Morgan Stanley objavil na svoji spletni strani.