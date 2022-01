Microsoft prevzema razvijalca video iger Activision-Blizzard za 69 milijard dolarjev

New York, 18. januarja - Ameriški tehnološki velikan Microsoft namerava za 69 milijard dolarjev prevzeti ameriškega razvijalca video iger Activision-Blizzard, ki je med drugim avtor uspešnic, kot sta Warcraft in Call of Duty, zadnje čase pa se ubada z obtožbami spolne diskriminacije žensk. Po dokončanju bo to največji prevzem v zgodovini igričarskega sektorja.