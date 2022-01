Goldman Sachs lani z rekordnim dobičkom

New York, 18. januarja - Ameriška banka Goldman Sachs je leta 2021 ustvarila rekordnih 21,2 milijarde dolarjev dobička, kar je 137 odstotkov več kot leta 2020, vendar pa so poslovni rezultati v zadnjem četrtletju 2021 zaradi hitre rasti stroškov razočarali analitike in delnice banke so se pocenile.