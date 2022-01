Inovativne ideje mladih na novogoriškem startup izzivu

Nova Gorica, 18. januarja - Primorski tehnološki park (PTP) je skupaj z Gimnazijo Nova Gorica in Šolskim centrom Nova Gorica pripravil startup izziv. To je posebna, intenzivna delavnica, na kateri se mladi naučijo, kako tehnološke in družboslovne ideje hitro in učinkovito spremeniti v uporabne izdelke, storitve in poslovne rešitve.