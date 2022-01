Kostanjeviški Galeriji Božidarja Jakca priznanje za kreativnost Foruma slovanskih kultur

Kostanjevica na Krki, 18. januarja - Galeriji Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki so podelili priznanje za kreativnost, nagrado živa 2020. To podeljuje Forum slovanskih kultur. Na prireditvi, ki je v četrtek potekala v prostorih Jugoslovanske kinoteke v Beogradu, so v konkurenci 20 nominiranih muzejev iz 11 slovanskih držav podelili glavni nagradi in pet posebnih priznanj.