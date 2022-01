Tijuana, 18. januarja - V mehiškem mestu Tijuana ob meji z ZDA je bil ubit fotoreporter, so sporočile mehiške oblasti. 49-letni Margarito Martinez, ki je delal za več medijev, tudi tednik Zeta of Tijuana, je bil pred tem deležen tudi groženj. To je že druga smrt novinarja v Mehiki letos.