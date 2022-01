Robert Lewandowski in Alexia Putellas nogometaša leta 2021 po izboru Fife

Zürich, 17. januarja - Krovna nogometna zveza Fifa je danes podelila nagrade najboljšim za leto 2021. Za najboljša nogometaša lanskega leta so razglasili Poljaka Roberta Lewandowskega (Bayern) in Španko Alexio Putellas (Barcelona). Trenerja leta pa sta Nemec Thomas Tuchel (Chelsea) pri moških ekipah in Angležinja Emma Hayes, ki vodi žensko ekipo Chelseaja.