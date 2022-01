Delodajalci s podporo predlaganim spremembam pri dohodnini

Ljubljana, 17. januarja - Trgovinska zbornica, gospodarska zbornica, obrtno-podjetniška zbornica, združenje delodajalcev in združenje obrti in podjetnikov podpirajo predlog novele zakona o dohodnini, o kateri bo DZ predvidoma odločal še ta mesec. Sprejem predlaganih sprememb bo imel pozitivne učinke na dohodke zaposlenih in na pokoronsko gospodarsko okrevanje, poudarjajo.