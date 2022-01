Slovenija v petih letih za varovanje meje s Hrvaško porabila več kot 31 milijonov evrov

Ljubljana, 17. januarja - Slovenija je za postavljanje rezilnih žic in panelnih ograj ter ostale stroške, povezane s povečanim nadzorom državne meje s Hrvaško, od novembra 2015 do konca leta 2020 skupaj z davkom na dodano vrednost porabila skoraj 31,5 milijona evrov. Na omenjeni meji so postavili 85,5 kilometra rezilne žice, ki jo postopoma zamenjujejo s panelnimi ograjami.