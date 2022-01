Na območju Komne našli mrtvega planinca, enega še iščejo

Kranj, 17. januarja - V gorah na območju Gorenjske se je v nedeljo zgodilo več nesreč in posredovanj gorskih reševalcev. Umrli so trije gorniki, za enim pa še poteka iskalna akcija, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Od nedelje zvečer na območju Komne poteka iskalno-reševalna akcija za dvema planincema. Enega so že našli mrtvega, drugega pa še iščejo.