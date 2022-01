V pretepu med tremi osebami v centru Kranja uporabljen nož

Kranj, 16. januarja - Kranjski policisti so minulo noč v centru Kranja obravnavali kršitev javnega reda in pretep med tremi osebami. V incidentu je bil glede na zbrana obvestila uporabljen nož. Vsi trije udeleženci so utrpeli telesne poškodbe, dobili so zdravniško pomoč. Po prvih podatkih gre pri vsaj dveh za lažje poškodbe, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.