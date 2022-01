Senegal in Gvineja brez golov, Maroko med 16

Yaounde, 14. januarja - Tekme 2. kroga afriškega prvenstva v Kamerunu so danes odigrali nogometaši v skupinah B in C. V skupini B sta se Senegal in Gvineja razšla z 0:0, Malavi pa je premagal Zimbabve z 2:1. V skupini C je Maroko, ki je tako kot gostitelj že v osmini finala, odpravil Komore z 2:0, Gabon in Gana pa sta igrala 1:1.