V Izoli lani blizu turističnemu obisku iz leta 2019

Piran, 16. januarja - V Izoli so lani zabeležili 490.387 turističnih prenočitev, kar je 19 odstotkov več kot leto pred tem in šest odstotkov manj kot v predkoronskem letu 2019. Za dobro petino vseh prenočitev so poskrbeli tuji gosti, med katerimi je bilo največ Nemcev, Avstrijcev, Čehov, Madžarov in Italijanov.