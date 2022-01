Koalicija na Brdu pri Kranju preverja možnosti realizacije projektov pred koncem mandata

Brdo pri Kranju, 14. januarja - Koalicija na Brdu pri Kranju preverja, kateri so tisti projekti, ki jih še lahko izpelje do konca mandata. Sestanka so se na povabilo predsednika vlade Janeza Janše udeležili koalicijski poslanci in nekateri ministri. Srečanja sta se udeležila tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič in poslanec poslanske skupine DeSUS Robert Polnar.