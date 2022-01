Zlata plaketa JSKD kiparki Dragici Čadež

Ljubljana, 14. januarja - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je objavil dobitnike priznanj v ljubiteljski kulturi. Zlato plaketo za življenjsko delo in izjemne dosežke bo prejela kiparka Dragica Čadež Lapajne, podelili pa bodo še pet srebrnih plaket in zlati znak. Podelitev bo 20. januarja v Klubu Cankarjevega doma, so sporočili z JSKD.