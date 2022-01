Matevž Lenarčič bo meril onesnaženost zraka nad Sarajevom

Slovenske Konjice, 14. januarja - Slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič je danes z letališča v Slovenskih Konjicah poletel proti Sarajevu, kjer bo v prihodnjih dneh opravil meritve aerosoliziranih delcev v ozračju nad področjem, ki sodi med najbolj onesnažene v Evropi in na svetu, so sporočili z Univerze v Novi Gorici.