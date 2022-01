Novinarji proti poskusom za vzpostavitev paralelnega sistema pri nadzoru vsebin na RTVS

Ljubljana, 14. januarja - Novinarji, združeni v sindikate, aktive in društvo, so na vodstvo programskega sveta Radiotelevizije Slovenija naslovili dopis s protestom proti vsakemu poskusu, da bi se v sistemu izrednega nadzora določene in objavljene programske vsebine na RTVS vzpostavil paralelni sistem, ki bi novinarje obravnaval v nasprotju s poklicnimi standardi.