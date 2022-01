Novomeški policisti prijeli 26- in 29-letnika, osumljena več kot 80 kaznivih dejanj

Novo mesto, 14. januarja - Novomeški policisti so ta teden odvzeli prostost 26- in 29-letniku iz Brezja, ki sta osumljena več kot 80 različnih kaznivih dejanj. Med drugim naj bi lani na območju Novega mesta, Celja in Ljubljane vlamljala v vozila in izvajala drzne tatvine. Pripeljali so ju pred sodnika, ki je zanju odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave novo mesto.