Voditelji EU na pogrebu v Rimu žalovali za Sassolijem

Rim, 14. januarja - Voditelji EU in Italije so se v petek udeležili pogreba predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija. Nekdanjemu novinarju in dolgoletnemu poslancu Evropskega parlamenta sta se med drugim poklonila italijanski premier Mario Draghi in predsednica Evropske Komisije Ursula von der Leyen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.