Letošnji konjiški proračun osredotočen na naložbe

Slovenske Konjice, 16. januarja - Konjiška občina je tik pred iztekom leta dobila proračun za leto 2022. Težak je 16,7 milijona evrov in predvideva za 15,5 milijona evrov prihodkov, primanjkljaj pa bodo pokrili s sredstvi iz minulih let in kreditom. Kot zagotavljajo v občini, je proračun investicijsko naravnan, za investicije je predvidenih 40 odstotkov.