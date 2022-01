Vlada ustanovila medresorsko delovno skupino za kibernetsko varnost

Ljubljana, 13. januarja - Vlada je danes ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo strategije kibernetske varnosti in akcijskega načrta, ki bo združila različne deležnike in s tem omogočila pripravo kakovostne in vseobsegajoče strategije kibernetske varnosti. Vodi jo v. d. direktorja urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete, so sporočili po seji vlade.