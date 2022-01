V Mariboru snujejo sodoben center vseh služb v sistemu zaščite in reševanja

Maribor, 29. januarja - V Mariboru ob Cesti proletarskih brigad, kjer se nahaja enota zdravstvenega doma za nujno medicinsko pomoč, snujejo izgradnjo novega objekta. Na občini napovedujejo zgraditev sodobnega centra vseh služb, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, saj bi del prostorov pridobili tudi gasilci in občinska služba za zaščito in reševanje.