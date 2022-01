Na Danskem bodo obeležili 50 let vladavine kraljice Margarete II.

Koebenhavn, 14. januarja - Na Danskem bodo danes obeležili 50 let vladavine kraljice Margarete II. Jubilejni teden sicer uradno poteka že od ponedeljka, čeprav so zaradi pandemije covida-19 večino dogodkov preložili na poletje. Kraljica bo danes sprejela člane danske vlade in se udeležila slavja v parlamentu.