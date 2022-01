HRW v letnem poročilu kritičen tudi do zahodnih voditeljev

Pariz, 13. januarja - Nevladna organizacija Human Rights Watch je danes objavila letno poročilo o kršitvah človekovih pravic po svetu, v katerem med drugim izpostavlja zatiranje kritičnih glasov v državah, kot so Kitajska, Rusija, Belorusija in Egipt. Obenem je kritična do več zahodnih voditeljev, ki jim očita slabo obrambo demokracije.